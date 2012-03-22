Дипломная работа

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тема: Управление инновационным развитием системы,энергоэффективности в сфере жилищ.фонда СПб на примере СПб

все требования в методичке. есть утвержденный план и документы для диплома

срок сдачи 1 главы - 5 апреля, всей работы - 15 апреля

документы: http://ifolder.ru/29446292

12 лет назад
Nadushkka
43 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
2 года назад