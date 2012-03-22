Курсовая по информатике

Предмет:Игровые методики. Практическая работа 1-я часть. Экспертный анализ просмотренного досугового (театролизовано-игрового) мероприятия по след.плану: 1)соответствие содержания программы интересов аудитории. 2)сценографическое решение: а)роль художествено-декоративного оформления, его сценарно-режисёрские функции. б)сценарно-режисёрские функции свето-цветового оформление. в) сценарно-режисёрские функции звукового оформления. г) художественно-образное решение(какие типы художественного образа присутствовали,как создали и что выражали) 3)Экспертное ...
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