Курсовая по информатике

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка100 просмотров
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Курсовая работа включает несколько небольших задач.

Объем курсовой работы должен составлять 12…20 страниц текста поясни-тельной записки. Графическая часть работы оформляется на листах формата А4 .

Методичку, данные по задачкам и всю интересующую информацию вышлю автору.

12 лет назад
spbob1988
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
4 года назад