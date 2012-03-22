Практическая работа - игровые методики

Тема: Анализ деятельности медицинского представителя в продвижении лекарственных средств. Работа с практической частью. Объём: 25 стр. Срок: 3-4 дня. Пожалуйста, указывайте цену выполнения данной работы.
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Предмет:Игровые методики.
Практическая работа
1-я часть.
Экспертный анализ просмотренного досугового (театролизовано-игрового)
мероприятия по след.плану:
1)соответствие содержания программы интересов аудитории.
2)сценографическое решение:
а)роль художествено-декоративного оформления, его сценарно-режисёрские
функции.
б)сценарно-режисёрские функции свето-цветового оформление.
в) сценарно-режисёрские функции звукового оформления.
г) художественно-образное решение(какие типы художественного образа
присутствовали,как создали и что выражали)
3)Экспертное заключение (резюме)три варианта резюме:
а) программу одобряю потому-что......
б) программу неодобряю потому-что......
в)программу можно было бы одобрить если бы (предложение)
2-я часть.
Написать сценический (сценографический) этюд на 3-5 минут сценического
действия с одним событием в кот. действие передаётся только при помощи
сценографических средств т.е. без текста,без диалогов и монологов.
Событие должно быть организованным,театролизованным и игровым.
Работа на 10-12 листов.
срок: 26 марта
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