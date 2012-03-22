Практическая работа - игровые методики

Предмет:Игровые методики.

Практическая работа

1-я часть.

Экспертный анализ просмотренного досугового (театролизовано-игрового)

мероприятия по след.плану:

1)соответствие содержания программы интересов аудитории.

2)сценографическое решение:

а)роль художествено-декоративного оформления, его сценарно-режисёрские

функции.

б)сценарно-режисёрские функции свето-цветового оформление.

в) сценарно-режисёрские функции звукового оформления.

г) художественно-образное решение(какие типы художественного образа

присутствовали,как создали и что выражали)

3)Экспертное заключение (резюме)три варианта резюме:

а) программу одобряю потому-что......

б) программу неодобряю потому-что......

в)программу можно было бы одобрить если бы (предложение)

2-я часть.

Написать сценический (сценографический) этюд на 3-5 минут сценического

действия с одним событием в кот. действие передаётся только при помощи

сценографических средств т.е. без текста,без диалогов и монологов.

Событие должно быть организованным,театролизованным и игровым.

Работа на 10-12 листов.

срок: 26 марта