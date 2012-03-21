Отчет по практике в банке

$41
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрытнет заявок139 просмотров
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методичка прикреплена, делать строго по ней!!!!

анализ связать с темой диплома

объем отчета 40 страниц +приложения

анти 85%

срок 31 марта утро

цена 1200 рублей (отчет+дневник+характеристика)

оплата WMR или Сбербанк по факту выполнения

12 лет назад
seni4ka
Елена 
39 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
год назад