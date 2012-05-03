Курсовая работа (Финансовый менеджмент)

$60
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Курсовая с практической частью.

Дисциплина: Финансовый менеджмент

Тема: "Управление кредиторской задолженностью предприятия".

Разобрать на примере любого предприятия определенного региона РФ.

Объем: 35л.

Срок: до 15.04.12

Имеется примерный план работы с подробным описанием что, где и о чем писать.

3 главы: теория, практика, проект совершенствования.

Бюджет: 1800р.

Основной критерий - это качество работы.

Жду ваших предложений.

12 лет назад
Kologrey
Денис 
42 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
37 отзывов
Выбранный исполнитель
natasha541
53 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
12 лет назад
$60
18 дней
Спасибо Наталье за хорошую работу, грамотный подход и соблюдение поставленных сроков. Продолжаем сотрудничество.
Спасибо, за сотрудничество, буду рада его продолжению