курсовая по страноведению с практической частью начало требований работы в фотофайле. а также Заключение, литература приложения: карта и картосхемы, схема маршрутов,таблицы туристические формальности графики,диаграммы,фотографии срок4-5дней, МУ отсутствуют
Курсовая работа (Финансовый менеджмент)
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Курсовая с практической частью.
Дисциплина: Финансовый менеджмент
Тема: "Управление кредиторской задолженностью предприятия".
Разобрать на примере любого предприятия определенного региона РФ.
Объем: 35л.
Срок: до 15.04.12
Имеется примерный план работы с подробным описанием что, где и о чем писать.
3 главы: теория, практика, проект совершенствования.
Бюджет: 1800р.
Основной критерий - это качество работы.
Жду ваших предложений.
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