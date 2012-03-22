Курсовая налогообложение

$15
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен3 заявки85 просмотров
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Необходима доработка к курсовой по налогообложению.

Нужно выполнить задания под п.4 и п.5

До вечера 23 марта

12 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
tovkaleva
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$28
2 дня
Работа была выполнена в двойном объеме качественно, грамотно оформлена и сдана намного раньше установленного срока. Буквально, в считанные часы. Приятно работать с ответственными людьми. Большое спасибо! Мои рекомендации
Елена отличный заказчик и просто приятный человек. Оплата поступила моментально. Очень довольна сотрудничеством. Надеюсь оно будет долгим и плодотворным!