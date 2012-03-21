Курсовая по литературе

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки150 просмотров
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Курсовая по филологии

Предоставлю частично материал

Главное: качественно изложить материал, добавить свой материал

Скомпоновать, грамотно написать работу. Для человека, который знаком с литературой - ничего сложного!

Объем - 30 стр.

Теория с практической частью (отрывки текста с интерпретацией).

Требуется качественная работа! Обратить внимание на антиплагиат, от 70%

Срок 5 дней с момента выбора исполнителя.

Тему сообщу автору.

12 лет назад
bal2007
44 годаРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 лет назад
Выбранный исполнитель
lilika1987
Лилия 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$30
4 дня
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