Курсовая по литературе

Вид работы:Курсовая с практикой Учебная дисциплина:логопедия Название:коррекционно-педагогическая работа над звукопроизношением при дизартрии у дошкольников Количество страниц:30-50 стр. Срок выполнения:до 28.03.12 ВУЗ:МОСПИ Комментарии:Первая часть - теория, вторая - констатирующий эксперимент Заготовленного плана нет, нужно составить свой и прислать на утверждение. Главное - это ...