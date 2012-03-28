Курсовая по логопедии

Вид работы:Курсовая с практикой

Учебная дисциплина:логопедия

Название:коррекционно-педагогическая работа над звукопроизношением при дизартрии у дошкольников

Количество страниц:30-50 стр.

Срок выполнения:до 28.03.12

ВУЗ:МОСПИ

Комментарии:Первая часть - теория, вторая - констатирующий эксперимент

Заготовленного плана нет, нужно составить свой и прислать на утверждение. Главное - это вторая часть, т.е. констатирующий эксперимент.

В нем должны быть отражены какие-то интересные методы работы с этими детьми(контрольная группа) и обычные методы с другой частью детей.

Какие это дало результаты надо будет описывать позже, не в этой работе.

В этой курсовой - только описание детей (2 группы примерно по 5-6 чел) и методов работы - в одной группе применялась такая-то особенная разработка,

а в другой -обычные приемы коррекционной работы с дизартриками.

Так как это все должно происходить как бы по месту моей работы, то это дети в основном со стертой формой дизартрии или псевдобульбарной, не очень тяжелые.

Место работы - детский центр развития "Новое поколение".

Соответственно в первой части, кроме типичных методов коррекции звукопроизношения должен быть описан и это новый какой-нибудь прием, методика, как бы мое "ноу-хау".