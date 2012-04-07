Приватный проект для Солнце Раиса (raisa-86)

Органы и лица, исполняющие наказания и др. меры уголовно- правового характера Раскрыть правовые основы, краткое изложение и выделить суть следующих документов: 1)Положение о главном управлении исполнения наказаний МЮ утверждён указом МЮста от 24 марта 1999 года ...