2 реферата

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен6 заявок231 просмотр
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2 разных реферата.

Тема- на выбор из списка. Оформление строго по методичке.

Литература 2008-2012г.г.

Антиплагиат 70%

12 лет назад
linet
Елена 
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
11 отзывов(-1)
Выбранные исполнители
kote1
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
12 лет назад
$30
3 дня
Сотрудничеством довольна.
Спасибо
tovkaleva
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
год назад
12 лет назад
$14
3 дня
Валентина относится к тем редким авторам, которые выполняют работу и качественно и быстро. Всем рекомендую!
От сотрудничества с Еленой остались только хорошие впечатления. Работа была оплачена сразу после проверки. Мои рекомендации!!!