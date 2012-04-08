2 реферата

Тема: Проект мероприятий по повышению качества услуг (на примере гипермаркета спортивных товаров) Объём 90 -100 страниц В проектной части - перечень мероприятий и оценка экономической эффективности проекта Есть методичка с описанием порядка рассчётов. Презентация для защиты - ...