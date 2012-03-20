Диплом, менеджмент, ресторанный сервис

$200
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки149 просмотров
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Тема: Поощрительные программы для клиентов на предприятиях общественного питания

объём 80-90 стр

срок - 30-35 дней

В составе проекта - отчёт по преддипломной практике в этом же ресторане

объём 25-30 стр

срок 3 дня

12 лет назад
bb474
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад