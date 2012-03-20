Курсовая. Психология

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Тема: Застенчивость детей и подростков и пути ее коррекции.

30 страниц

В оглавлении: Заключения по каждой главе рекомендации для учителя и родителей.

Дать анализ литературы по данной теме

12 лет назад
dom5_ru
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
irkadremuk
Ирина 
41 годБеларусь
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад
$35
6 дней
Второй раз за все пребывание на сайте приходится писать отрицательный отзыв. Не люблю этого делать, но придется, чтобы другие не попали в такую же ситуацию. Работа не оплачена, на сообщения не отвечает. Работа была выслана 26.03.12. 2.04 по аське Владимир сказал, что оплата будет через 2-3 дня Прошло три дня - деньги так и не пришли, на все мои сообщения -в аське, на почте и здесь - ответа ноль. Сегодня уже 12.04 - несмотря на то, что Владимир появляется здесь на сайте, мои сообщения и просьбы разрешить все мирным путем - игнорируются.
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