Курсовая. Психология

Второй раз за все пребывание на сайте приходится писать отрицательный отзыв. Не люблю этого делать, но придется, чтобы другие не попали в такую же ситуацию. Работа не оплачена, на сообщения не отвечает. Работа была выслана 26.03.12. 2.04 по аське Владимир сказал, что оплата будет через 2-3 дня Прошло три дня - деньги так и не пришли, на все мои сообщения -в аське, на почте и здесь - ответа ноль. Сегодня уже 12.04 - несмотря на то, что Владимир появляется здесь на сайте, мои сообщения и просьбы разрешить все мирным путем - игнорируются.