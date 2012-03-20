Курсовая транспорт 4605

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Эксплуатация машинно-тракторного парка для поля 180 га

методичка: http://zalil.ru/32893727

площадь основного поля 180 га

площадь под кукурузу на силос 100 га

площадь под картофель 80 га

срок 10,04,12

12 лет назад
sussy
Агата 
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
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