Курсовая транспорт 4605

Предмет, дисциплина: педагогика Тема работы: Развитие представлений детей 6-7 лет о профессиях взрослых на материале художественной литературы Тип работы: Дипломная Содержание: Теория+практика Объем работы: от 60 страниц Срок выполнения: до 32 дней Методичек нет Антиплагиат от 70% ВВедение ...
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Эксплуатация машинно-тракторного парка для поля 180 га
методичка: http://zalil.ru/32893727
площадь основного поля 180 га
площадь под кукурузу на силос 100 га
площадь под картофель 80 га
срок 10,04,12
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