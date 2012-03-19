Реферат по истории

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Нужен реферат по истории.

Тема: Террористический аппарат государственного управления в Германии 1933-1945 гг.

Структура:

Введение

1.Приход фашистов к власти в Германии

2.Карательный аппарат фашистской диктатуры

3.Законодательство третьего рейха

Заключение

Список используемой литературы

Объем: 25 страниц.

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12 лет назад
El_Brujo
Артем 
43 годаРоссия
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
Выбранный исполнитель
cheremshina
Мейер 
52 годаКазахстан
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
15 отзывов(-1)
12 лет назад
$25
4 дня
Крайне недоволен сотрудничеством с Мейербеком. Срок проекта был установлен на 24 марта. В срок Мейербек работу не прислал, ответив на мое письмо, что ему нужны были такие параметры, как отступы, шрифт (работа же, по словам Мейербека, была готова). Ну хорошо, я выслал эти параметры (хотя я до этого и высылал их на электронную почту). В этот раз у Мейербека приключиась "командировка на пару дней", которая помешала ему выслать готовую работу (но тем не менее не мешала каждый день заходить на Веблансер и читать мои сообщения, хотя и не отвечать на них - Веблансер, к счастью, позволяет видеть, когда фрилансер заходит на сайт и когда читает отправленные сообщения). Прождал еще несколько дней. Потом Мейербек почему-то решил, что работа уже не нужна. Вчера опять обещал выслать, но опять так и не выслал. В общем, выводы делайте сами. Работа просрочена на неделю (!), причем мне уже очевидно, что она даже и не делалась, хотя я до последнего ее ждал от Мейербека. Пршлось экстренно писать самому.
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