Реферат по истории

Крайне недоволен сотрудничеством с Мейербеком. Срок проекта был установлен на 24 марта. В срок Мейербек работу не прислал, ответив на мое письмо, что ему нужны были такие параметры, как отступы, шрифт (работа же, по словам Мейербека, была готова). Ну хорошо, я выслал эти параметры (хотя я до этого и высылал их на электронную почту). В этот раз у Мейербека приключиась "командировка на пару дней", которая помешала ему выслать готовую работу (но тем не менее не мешала каждый день заходить на Веблансер и читать мои сообщения, хотя и не отвечать на них - Веблансер, к счастью, позволяет видеть, когда фрилансер заходит на сайт и когда читает отправленные сообщения). Прождал еще несколько дней. Потом Мейербек почему-то решил, что работа уже не нужна. Вчера опять обещал выслать, но опять так и не выслал. В общем, выводы делайте сами. Работа просрочена на неделю (!), причем мне уже очевидно, что она даже и не делалась, хотя я до последнего ее ждал от Мейербека. Пршлось экстренно писать самому.