Курсовые менеджмент

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нужно 3 курсовых 35-40 страниц

Срок 7 дней

с практикой

1 Сущность стратегического управления на примере (предприятие салон красоты)

2Мотивация топ менеджеров компании для достижения стратегических целей на примере компании

3 Конкурентные преимуществакак элемент достижения целей на примере компании

По каждой план

Введение

1 глава-Теоретическая

2 глава Аналитическая

3 глава Практическая - проектная с расчетом эк-ой эффективности

12 лет назад
Ferrrarrri
Дарья 
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранные исполнители
Vulpekula
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$40
8 дней
Хорошая работа, соблюдение сроков = приятное сотрудничество.
Спасибо Вам за интересный проект.
alinal
Ольга 
46 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
12 лет назад
$40
7 дней
Работа выполнена на отлично.
Приятное сотрудничество, своевременная оплата. Дарья, спасибо Вам за интересный заказ.
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