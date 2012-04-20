Курсовые менеджмент

Курс: 3 Предмет: Вычислительные машины, системы и сети. Тема: см.вложение Требования: см.вложения, работы расписать подробно с пояснениями. номер зачётки: 003-Б Есть 2 готовые аналогичные работы (другой вариант) Срок: до 30 марта
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
нужно 3 курсовых 35-40 страниц
Срок 7 дней
с практикой
1 Сущность стратегического управления на примере (предприятие салон красоты)
2Мотивация топ менеджеров компании для достижения стратегических целей на примере компании
3 Конкурентные преимуществакак элемент достижения целей на примере компании
По каждой план
Введение
1 глава-Теоретическая
2 глава Аналитическая
3 глава Практическая - проектная с расчетом эк-ой эффективности
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