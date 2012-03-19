Диплом, управление персоналом

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Вид: диплом

Предмет: управление персоналом

Тема:Совершенствование системы управления персоналом на предприятии

Объем: 70

12 лет назад
serg11235
Сергей 
39 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 дней назад