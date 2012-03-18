Диплом - менеджмент гостеприимства

Тема: Управление конфликтами в организации Объём работы: 70–90 стр Антиплагиат: от 75% (по сайту antiplagiat.ru) Срок: 15 дней
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дипломная работа
предмет: менеджмент
тема: Организация рекламной деятельности на предприятиях индустрии гостеприимства и оценка её эффективности работа содержит: теория и практика
требования: 1 глава ( 25 стр.) - теоритическая 2 глава ( 30 стр.) - аналитическая, 3 глава ( 30 стр.) - практическая
кол-во страниц: до 90
шр.инт.: 14, 1.5
кол-во источников: 25- 30
сноски: в квадратных скобках
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