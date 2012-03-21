Курсовая по бухучету

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Предмет: Бухгалтерский учет

Тема: Особенности бухгалтерского учета и налогообложения операций по продаже готовой продукции

Тип: теоретическая курсовая

Объем: 25 листов

Срок: 21.03.12

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12 лет назад
berqt
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
yo_soy_angel
Раиса 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
4 года назад
12 лет назад
$15
1 день