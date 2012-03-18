Курсовая, психология

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курсовая работа.

нужна только практическая часть

тема: уровень притязаний младших школьников с низким социометрическим статусом в группе сверстников.

2. Эмпирическое исследование особенностей уровня притязаний младших школьников с низким социометрическим статусом в группе сверстников

2.1. Организация исследования

2.2. Описание психодиагностического инструментария

2.3. Анализ и интерпретация полученных данных

нужно 2 методики: 1. социометрию

2. методику горбачевского

нужно 20 людей с низким соц. статусом и 20 с высоким и их сравнить

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12 лет назад
Mixailrussia
Михаил 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
11 лет назад
2 отзыва