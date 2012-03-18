Предмет: Экономика отрасли Тема: Расчет технико-экономических показателей газораспределительной станции Прикреплен файл с заданием. Методичку нам на руки не выдают. Могу предоставить нужные данные по требованию. Необходима информация и возможности написать к среде/четвергу (22.03.-23.03) + отдельная стоимость на ...
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Вид работы: Дипломная работа
Тема: Продвижение Интернет-магазина на рынке автозапчастей
Объём работы: 70–90 стр
Антиплагиат: от 75% (по сайту antiplagiat.ru)
Срок: 2–3 недели
План работы: во вложении
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