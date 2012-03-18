Дипломная работа

Предмет: Экономика отрасли Тема: Расчет технико-экономических показателей газораспределительной станции Прикреплен файл с заданием. Методичку нам на руки не выдают. Могу предоставить нужные данные по требованию. Необходима информация и возможности написать к среде/четвергу (22.03.-23.03) + отдельная стоимость на ...