Дипломная Веб-каталог швейной фабрики Мрия

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрытнет заявок103 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Спеціальність - програмна інженерія

тема: веб каталог швейної фабрики Майя

до 20 квітні потрібно мати готову роботу.

прикріпляю методичку.

Ваші вартість та терміни?

12 лет назад
ynita01
Юлия 
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад