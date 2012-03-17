Доработка диплома

файл metod_ukazania_diplom_5_kursa_gotovoe.doc - это методичка, по ней

нужно все делать

файл Морар_Индивидуальное-06-03-12 (1).doc - это индивидуально задание,

все это должен содержать мой диплом

на странице 11 и 12 нужны ссылки на Евенко и английского исследователя

Лиз (это в файле 1 глава и некоторые параграфы из 2 главы)

файл ахд.doc - это анализ хозяйственной деятельности, который у меня

использовался в прошлогоднем дипломе. нужно исправить цифры, т.е.

сделать анализ хозяйственной деятельности фирмы за 2009-2011 годы, с

выводами после каждой таблички