Реферат. Приватно для Людмилы Кондратьевой

$10
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка111 просмотров
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Реферат по финансам банка "Тагилбанк"

Срок: 19.03.2012 (вечер).

Оплата WebMoney по факту сдачи работы

12 лет назад
NORDeo
Илья 
45 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
Vulpekula
34 годаРоссия
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
12 лет назад
$10
2 дня
Людмила, как всегда на высоте! Правильно, точно в срок, без задержек выполнила расчеты по финансам банка. Всем рекомендую, как грамотного, пунктуального и ответственного исполнителя.
Илья замечательный и весьма ответственный заказчик. Задачи поставлены точно, оплата без задержек. Всегда приятно работать с такимим людьми!
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