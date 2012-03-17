Курсовая по налоговому праву

Предмет: Финансовое и налоговое право

Тема: На л о г о в ы е_ п ра в о о т н о ш е н и я

Тип: курсовая + небольшое задание

Объем: 25 листов

Срок: укажите минимально возможный

Пожелания:

ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ: СОСТАВИТЬ ПРОЕКТ РЕШЕНИЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ НАЛОГОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ! Это должно быть обязательно.(можно в приложении)