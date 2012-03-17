Реферат по игровому моделированию

Правовое регулирование труда в Европейском сообществе Есть дисер (pdf) на тему его можно использовать Срок? Стоимость?
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Работа по игровому моделированию на основе сводки по периодам
4-5 стр текста 12 шрифт 1,5 интервал
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