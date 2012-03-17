Курсовая транспорт 4604

Начали работать по безопасной сделке, исполнитель согласился. Так же сообщил что и другой заказ впринципе успеет, телефон не предоставил, как не просили. Работу не выслал, ничего не выполнено. Ни разу не ответил на сообщения. Искала в интернете, нашла так же на фрилансе в качестве клиента и автора, так же данных никаких нет. Вынуждены искать срочно другого исполнителя. Не рекомендую никому.