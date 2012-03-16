Разработка или уже имеющийся курсовой Темы: Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области операций с ценными бумагами. Разработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия по разработки строительных проектовРазработка информационной системы бухгалтерского учета малого предприятия в области ...
Квалификационная работа по управлению персоналом
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужна итоговая работа слушателя интернатуры.
упpaвление пepсоналом, тема "pacчет тpyдозатрат медицинской cecтры общей пpaктики при выполнении уxoда за пaциентами на дoму"
Объем работы 30-40 стр. Плана утвержденного нет, но работа должна содержать: актуальность, цель исследования, задачи, исследовательскую часть, выводы и рекомендации.
методичка прикреплена.
- Похожие заказы
- Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнительЗакрыт12 лет назад
- $500
Разработать электронное пособие по дисциплине "Управление техническими системами" на рнр+html. весь необходимый материал имеется. Подробнее по разработке проекта пишите на почту: [email protected] или в icq: 385705167 (там все обговорим)Закрыт12 лет назад
2 работы по Совету Европы, на 4 листа каждую, темы- "замораживание" статуса специально приглашенного государства: опыт Белоруссии. проанализировать Программу председательствования России в КМСЕ.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
- $250
Проектирование и реализация информационной системы для «Салона красоты»Завершен12 лет назад
- $150
Тема: Специфика применения процедур банкротства и их налоговые последствия объём 60-65 стр срок 25 днейРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт12 лет назад
- $186
задания в файле методичка и все данные прикреплены план нужно согласовать объем 60+приложения (не ограничено) цена 5500 (диплом, речь, презентация, раздатка) оригинальность не ниже 90% согласуем, вся работа до 18 мартаРефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
- $150
Тема: Задолженность организаций по налогам и сборам: проблемы взыскания и реструктуризации на примере УФНС по г.Москве объём 60-65 страниц срок 25 дней есть материал для практической части, который необходимо использовать.Рефераты, Курсовые и Дипломы1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужна курсовая 25 страниц Свойства модальных глаголов в франц яз литература — книга-Е.Е. Корди «Модальные и каузативные глаголы в современном французком языке» - есть в эл виде = нужно какую-то еще литру добавить Срок? Стоимость?Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявокЗакрыт12 лет назад
Написать отчет по практике на предприятии общественного питания (по организации и планированию деятельности), методичка, план имеется, требования по оформлению стандартныеЗавершен12 лет назад
Факультет: физической культуры Предмет, дисциплина: спортивная физиология Тема работы: Физиологические аспекты двигательных навыков в легкой атлетике на различные дистанции Тип работы: Курсовая Содержание: Теория Объем работы: 15-20 стр. + краткое изложение работы на 2 ...Завершен12 лет назад