Диплом, налогообложение

$150
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка89 просмотров
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Тема: Задолженность организаций по налогам и сборам: проблемы взыскания и реструктуризации на примере УФНС по г.Москве

объём 60-65 страниц

срок 25 дней

есть материал для практической части, который необходимо использовать.

12 лет назад
bb474
51 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад