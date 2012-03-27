Отчет по практике в кафе

Написать эссе на тему: "Понятие доказательств в административном процессе в его широком понимании". Раскрыть вопросы: 1. Применимо ли понятие доказательств к управленческому административному процессу? 2. Если да, то какие виды доказательств имеются в административно- норматворческом ...