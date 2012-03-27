Отчет по практике в кафе

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Написать отчет по практике на предприятии общественного питания (по организации и планированию деятельности), методичка, план имеется, требования по оформлению стандартные

12 лет назад
Allenka
44 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
4 года назад
Выбранный исполнитель
greatkat
39 летУкраина
12 лет в сервисе
Была
7 месяцев назад
12 лет назад
$25
7 дней
Работа сделана качественно и в срок. Приятно сотрудничать с ответственным человеком.
Прекрасный заказчик! Знает свое дело, оперативно отвечает на все вопросы, вежливо общается с исполнителем, оплату работы производит в четко оговоренный срок. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.