Эссе по административному праву

Написать эссе на тему: "Понятие доказательств в административном процессе в его широком понимании".

Раскрыть вопросы: 1. Применимо ли понятие доказательств к управленческому административному процессу? 2. Если да, то какие виды доказательств имеются в административно- норматворческом и административно - правонаделительном процессах? 3. Что входит в предмет доказывания в данных видах процессов?

Требование - оригинальность текста.

Объем 1 страница

Срок 19 марта.