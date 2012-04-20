Реферат по истории

2 курсовые работы планы на согласовании теорию можно выполнять анти не ниже 88% объем по 30 страниц срок сдачи обеих работ до 27 марта общая сумма 1800 р. делать строго по методичке
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задание и требования в файле
см. пример оформления введения
цена 350 р. WMR
анти 80%
срок 21 марта
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