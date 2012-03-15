Реферат по статье. Объем 5-6 страниц. Статья на русском языке. Срок сдачи 16.03.2012 - вечер. Трудности реферирования: 1. Реферат представляет из себя “executive summary” статьи или отчета, при необходимости может быть точечно дополнен материалами из Интернета, ...
Тема: "Реконструкция моста под автодорогу".
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1. Тема: "Реконструкция моста под автодорогу".
2. Графическая часть – двенадцать листов формата не менее А2 (А2, А1, А0 можно А2х3 или А1х2), обязательно 12 шт.
3. Обязательные листы: 1лист – мост до реконструкции, 1лист – мост после реконструкции, 1 или 2 листа – варианты мостов (2...4 варианта), 2 или 3 листа – план производства работ (ППР), 2 или 3 листа – план организации строительства (ПОС), 2 листа – деталировка (можно сборочный чертеж балки, свай, устоев и т.п. ), 2 или 3 листа – порядок демонтажа и монтажа балок, свай, опор и т.п., 1 лист – охрана труда или экономика или экология.
4. Текстовая часть не менее 100 страниц.
Пример содержания см.прикрепленный файл+ примеры чертежей вышлю по почте
Реконструкция может включать: уширение моста или усиление опор моста или замена
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