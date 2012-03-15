Тема: "Реконструкция моста под автодорогу".

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1. Тема: "Реконструкция моста под автодорогу".

2. Графическая часть – двенадцать листов формата не менее А2 (А2, А1, А0 можно А2х3 или А1х2), обязательно 12 шт.

3. Обязательные листы: 1лист – мост до реконструкции, 1лист – мост после реконструкции, 1 или 2 листа – варианты мостов (2...4 варианта), 2 или 3 листа – план производства работ (ППР), 2 или 3 листа – план организации строительства (ПОС), 2 листа – деталировка (можно сборочный чертеж балки, свай, устоев и т.п. ), 2 или 3 листа – порядок демонтажа и монтажа балок, свай, опор и т.п., 1 лист – охрана труда или экономика или экология.

4. Текстовая часть не менее 100 страниц.

Пример содержания см.прикрепленный файл+ примеры чертежей вышлю по почте

Реконструкция может включать: уширение моста или усиление опор моста или замена

12 лет назад
studentmgsu
38 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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