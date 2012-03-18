Курсовой проект - реконструкция зданий

курсовая тема "Управление стоимости жилым домом" Есть пример работы, все надо сделать по нему. (Проект дома в 3 главе.) Нужно к 19 марта черновик, полностью работу к 21 марта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
предмет: Реконструкция зданий, сооружений и застройки
вид работы: курсовая
тема: согласно м/у, вариант 5.1.
требования:
Необходимо разработать 5 вариантов реконструкции производственного здания,
не включая корпус АБК (его реконструкцию не делать). Количество вариантов может быть больше.
Варианты - различные типы ферм(покрытий), разного вида колонны. Конструкции могут быть как ж/б,
так и металлические:это тоже будет считаться за вариант исполнения.
срок: 28 марта (возможна поэтапная сдача работы)
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