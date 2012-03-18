Курсовой проект - реконструкция зданий

предмет: Реконструкция зданий, сооружений и застройки

вид работы: курсовая

тема: согласно м/у, вариант 5.1.

требования:

Необходимо разработать 5 вариантов реконструкции производственного здания,

не включая корпус АБК (его реконструкцию не делать). Количество вариантов может быть больше.

Варианты - различные типы ферм(покрытий), разного вида колонны. Конструкции могут быть как ж/б,

так и металлические:это тоже будет считаться за вариант исполнения.

срок: 28 марта (возможна поэтапная сдача работы)