Курсовой проект - реконструкция зданий

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предмет: Реконструкция зданий, сооружений и застройки

вид работы: курсовая

тема: согласно м/у, вариант 5.1.

требования:

Необходимо разработать 5 вариантов реконструкции производственного здания,

не включая корпус АБК (его реконструкцию не делать). Количество вариантов может быть больше.

Варианты - различные типы ферм(покрытий), разного вида колонны. Конструкции могут быть как ж/б,

так и металлические:это тоже будет считаться за вариант исполнения.

срок: 28 марта (возможна поэтапная сдача работы)

12 лет назад
Webw0rm
Юлия 
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
7 лет назад