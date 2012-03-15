Диплом: Экономика

$250
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт2 заявки145 просмотров
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Здравствуйте.

Нужен диплом по экономике.

Тема: Методы комплексного анализа уровня экономического потенциала ОАО МТС.

Объем 80-90 страниц.

Уникальность от 75% строго.

ссылка на скачивания методички: http://www.fayloobmennik.net/1664312

Цена 5000р.

Срок 7 дней.

Ждем ваших заявок.

С уважением фирма Счастливый Студент.

12 лет назад
cheldip
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 года назад