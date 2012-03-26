Курсовая работа по БФО

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Тема работы: Порядок раскрытия информации о денежных средствах в бухгалтерской отчетности организации

Предмет бухгалтерская финансовая отчетность

Требования:

Практическая направленность, Глава 1 теория, глава 2 анализ темы работы на предприятии, глава 3 - предложения по совершенствованию,

На примере предприятия города Рязани ООО "Ваннадий".

Характеристику предприятия вышлю на почту

Оформление: ссылки [15, с.48]

30-40 листов

Наличие приложений

Поля лево 2,5, ппавр 1, верх низ – 2 см

НАЗВАНИЕ ГЛАВ, ОГЛАВЛЕНИЕ ЗАКЛ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ – посередине и с заглавной буквы Наличие формы № 1, 2 за 3 года Анализ в работе за 3 года (2009-2011)

Срок выполнения 26 марта 2012 (12-00 по МСК)

12 лет назад
akondr_
Андрей 
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
Выбранный исполнитель
dafin
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$30
3 дня
Профессиональный исполнитель, выполнила хорошую работу, все раньше срока. Внесла коррективы в течении часа после обращения. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество с Марией.
Очень понравилось работать с заказчиком и в целом над проектом. Со стороны заказчика были предоставлены все необходимые материалы и даже чуточку больше, что помогло понять в каком направлении двигаться) надеюсь на дальнейшее сотрудничество! оплата - моментально!