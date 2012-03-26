Курсовая работа по БФО

Очень понравилось работать с заказчиком и в целом над проектом. Со стороны заказчика были предоставлены все необходимые материалы и даже чуточку больше, что помогло понять в каком направлении двигаться) надеюсь на дальнейшее сотрудничество! оплата - моментально!