Часть главы к диплому

$50
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен1 заявка252 просмотра
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Оценка целесообразности перехода на Упрощенную систему налогообложения. данные по предприятию есть

12 лет назад
nat-taniya
46 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
2 года назад
Выбранный исполнитель
dafin
37 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$50
7 дней
Очень понравилась работа Марии! Буду обращаться еще. Оформлено грамотно, четко и профессионально. Рекомендую рассмотреть Марию, как хорошего исполнителя.
Наталья, спасибо! очень понравилось с вами работать, всем рекомендую!