Диплом по психологии

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психология

тема: Психология использователя держателя дисконтных карт

работа содержит: теория и практика

требования: стандартные требования к дипломной работе, в работу включить приложение: "Тестирование держателей дисконтных карт" (более 100 человек)

кол-во страниц: 70

возможно перефразировать тему дипломной работы на более понятную и точную, сохраняя общий смысл работы с первоначальным контекстом.

12 лет назад
lenapr
Елена 
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад