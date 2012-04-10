Диплом по психологии

психология

тема: Психология использователя держателя дисконтных карт

работа содержит: теория и практика

требования: стандартные требования к дипломной работе, в работу включить приложение: "Тестирование держателей дисконтных карт" (более 100 человек)

кол-во страниц: 70

возможно перефразировать тему дипломной работы на более понятную и точную, сохраняя общий смысл работы с первоначальным контекстом.