Курсовая автотранспорт

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Предмет, дисциплина: Экономика отрасли

Тема работы: Расчет ТЭП ремонта двигателя автомобиля ВАЗ 2109 на СТО

Тип работы: Курсовая

Содержание: Теория+практика

Объем работы: 25 листов по теории.

Методичка, исходные данные прилагаются.

Срок исполнения до 6 дней.

Жду предложений по цене

12 лет назад
tvoiaelena
34 годаРоссия
14 лет в сервисе
Была
3 года назад