Чертежи установки

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗавершен12 заявок176 просмотров
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Требуется оцифровать чертежи. Форматы А1 и А3. Материал вышлю исполнителю.

12 лет назад
MihailSd
45 летУкраина
12 лет в сервисе
Был
12 лет назад
Выбранный исполнитель
studentzp
47 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 часов назад
12 лет назад
$10
2 дня
Отличное качество оцифровки чертежей. Работа представлена в различных форматах по моей просьбе, за что отдельное спасибо! Сроки выдержаны. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Спасибо за проект. Рекомендую к сотрудничеству!