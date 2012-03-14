Курсовая работа по педагогике с практической часть

Курсовая работа по педагогике с практической частью

Введение, заключение, список литературы обязателен.

Список литературы не менее 25 источников.

Объем работы 35–40 страниц основного текста (не считая списка литературы и приложений)

Приложения обязательны 3–5 штук.

Ссылки квадратные на каждой второй странице.

Оригинальность работы 85% .

Методичку по оформлению вышлю выбранному специалисту.

В приложении тема работы, пожелания по структуре и план.

Требуется грамотный специалист, действительно знающий эту тему и выполняющий работы по этой дисциплине.

В заявке указывайте Ваш опыт работы по этой дисциплине, стоимость.

Оплата работы после успешной сдачи работы клиентом.

Возможные доработки и корректировки по заказу в течение не менее 3-ех месяцев.

Требуется качественная работа в соответствии с темой и рекомендациями по оформлению.

Срок сдачи работы до 21.03.2012 до 02 часов ночи МСК.