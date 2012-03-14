Приватный проект для Лазаревой Марины (LMV)

$60
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка134 просмотра
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Написание 6 планов-конспектов по экономике + разработка 3х внеклассных мероприятий.

12 лет назад
elmara_10
Эмма 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
3 года назад
Выбранный исполнитель
LMV
48 летРоссия
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
12 лет назад
$60
7 дней
Вот смотришь на количество отзывов у фрилансера и думаешь,что на него можно положиться. Но оказывается,нет. Марина взялась за проект, по истечении срока при требовании работы написала,что осталось еще доработать и утром вышлет. Утром приходит сообщение,что работу она выслала на почту. Но там ничего нет. Уже прошло более 48 часов с того момента,как пришло сообщение,что работа выслана,но просьба повторить и еще раз выслать не удовлетворена. Результат-предоплата внесена,а работы нет. Вот когда человек за двое суток не может переслать готовую работу,возникает вопрос,а готова ли она?! Ваш комментарий - не более, чем скидывание с больной головы на здоровую.