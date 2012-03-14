Приватный проект для Лазаревой Марины (LMV)

Вот смотришь на количество отзывов у фрилансера и думаешь,что на него можно положиться. Но оказывается,нет. Марина взялась за проект, по истечении срока при требовании работы написала,что осталось еще доработать и утром вышлет. Утром приходит сообщение,что работу она выслала на почту. Но там ничего нет. Уже прошло более 48 часов с того момента,как пришло сообщение,что работа выслана,но просьба повторить и еще раз выслать не удовлетворена. Результат-предоплата внесена,а работы нет. Вот когда человек за двое суток не может переслать готовую работу,возникает вопрос,а готова ли она?! Ваш комментарий - не более, чем скидывание с больной головы на здоровую.