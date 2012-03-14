Диплом по логистике

$250
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт3 заявки128 просмотров
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Тема – Совершенствование управления сбытовой логистикой фирмы.

Организация ЗАО "ИВС-Сети", все данные будут предоставлены.

Нужен примерный план, для утверждения.

12 лет назад
alinaya
Алина 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
11 лет назад
Выбранный исполнитель
altklug777
Елена 
35 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад
12 лет назад
$180
30 дней
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