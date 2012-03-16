Курсовая по технологии

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Предмет: Спец технология

Тема: Технологические процессы приёма, обработки, и выдачи международного письма с обьявленной ценностью

Тип: курсовая

Объем: 40 листов

Срок: 16.03.2012

Пожелания:

Курсовую делать в программе Word, шрифт 14, страниц можно до 40 чуть более тоже позволено.

Содержание, введение, схема технологической операции, техника пожарной и технологической безопасности.

12 лет назад
berqt
44 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
pegasplus
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
12 лет назад
$38
2 дня
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