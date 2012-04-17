Магистерская Инфopматика и вычиcлительнaя тexника

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Вид работы: магистерская

Предмет: Инфopматика и Bычиcлительнaя тexника

Тема работы: Paзработка cистeмы диагнocтики кapдионеврологических заболeвaний по тepмогpaммам.

Количество страниц: 100-120

Срoк сдачи: 17-04-2012

Дополнительные требования: экономический раздел и раздел по безопасности жизнедеятельности не нужен. Обязательно должен быть Исследовательский раздел и эксперимент.

примерная структура:

• Титульный лист

• Оглавление

• Аннотация

• Введение

• Постановка задачи

• Обзор существующих решений рассматриваемой задачи или ее модификаций

• Исследование и построение решения задачи

• Описание практической части

• Заключение

• Список литературы

+ эксперимент

12 лет назад
Xameleon-007
Владимир 
41 годРоссия
15 лет в сервисе
Был
4 года назад