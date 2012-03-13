Диплом по социологии Индустрия моды

$250
Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт4 заявки118 просмотров
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Требуется написать диплом по социологии на тему Индустрия моды как социокультурный феномен.

2 главы, есть наработки по первой.

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12 лет назад
kuprumm
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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