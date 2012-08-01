Курсовая по политологии

Политические учения в период утверждения

и развития западноевропейского капитализма

1.Основные черты и ведущие тенденции развития западноевропей-ской политической мысли в XVII – начале XIX вв.

2.Теоретическое обоснование террора как средства политической борьбы идеологами Великой Французской революции.

3.Развитие идей утопического социализма в западной Европе.

4.В чем, на ваш взгляд, различия в определении природы государства у И. Бентама и немецкого философа И. Канта:

а) цель государства — удовлетворение разнообразных интересов личности: «Интересы отдельных лиц — суть единственно реальные инте-ресы. Заботьтесь об отдельных личностях. Не притесняйте их, не позво-ляйте другим притеснять их, и вы достаточно сделали для общества» (И. Бентам);

б) цель государства – подчинение интересов отдельной личности общей воле: «Человек есть животное, которое, живя среди других членов своего рода, нуждается в господине. Дело в том, что он обязательно зло-употребляет своей свободой в отношении своих ближних; и хотя он как разумное существо желает иметь закон, который определил бы границы свободы для всех, но его корыстолюбивая животная склонность побуж-дает его, где это ему нужно, делать для самого себя исключение. Следо-вательно, он нуждается в господине, который сломил бы его собственную волю и заставил его подчиняться общепризнанной воле, при которой каж-дый может пользоваться свободой» (И. Кант)?

требования: объем 20-25 стр

Срок: 16.03.2012

Методичку вышлю