Курсовая по этнопсихологии

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Тема: Специфика протекания и основные стадии этнических конфликтов

Данная тема требует раскрытия следующих проблемных вопросов с приведением примеров из практики собственной служебной деятельности: виды этнических конфликтов; специфика этнических конфликтов; основ-ные стадии этнических конфликтов.

Требования: объем 15-25 стр, оригинальность не ниже 85%

Методичку вышлю

Срок: 16.03.2012

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12 лет назад
gekgir
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
3 месяца назад