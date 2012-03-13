Курсовая Системы ГМУ

Дипом+отчет по практике. Тема и указания во вложении. Антиплагиат - от 75%. Срок на все - 26.03. Срочно нужен план.
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Нужны две курсовые работы.
Темы во вложении. Выбираем любые незанятые.
Антиплагиат - от 70%.
Срок - 19.03.
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