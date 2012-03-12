Диплом по таможне

Ищу исполнителя работы на английском языке. Тема работы следующая: "Электронный бизнес. Правовое регулирование отношений при совершении сделок в сети Интернет." Нужно найти материал на английском языке. Что должно быть в содержании: -введение в тему -постановка проблемы -цели и задачи ...
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Вид работы: Дипломная работа
Тема: Таможенное оформление и таможенный контроль товаров, перемещаемых в международных почтовых отправлениях
Объём работы: 70–90 стр
Антиплагиат: от 75% (по сайту antiplagiat.ru)
Срок: 3–4 недели
План работы: нужен
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