Система управления удаленными электроприводами ДПТ

Рефераты, Курсовые и ДипломыЗакрыт1 заявка113 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Необходимо создать систему управления двумя ЭП ПЛК

Техническое задание

Функциональная схема

Выбор компонентов

Двигатели производства России(в пределах 30 тыс рублей0, мощность 1 кВт, Серия 2П)

Техническая спецификация двигателей и всех компонентов

В зависимости от кол-ва входов и выходов-подобрать ПЛК

Релейно-контакторная схема

Пуск в 2 ступени

Датчики от входов, выходов

Датчики дискретные

12 лет назад
RuS73
32 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
год назад
  • Похожие заказы

  • Курсовой по АТП

    Необходимо сделать курсовой проект по проектированию грузового АТП. Задание в файле. Чертеж 1А1 - электротехнического участка. Дополнительные требования: составить операционную карту на замену подшипников, ступицы переднего колеса автомобиля ЗИЛ - 4314 (она должна быть в ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Курсовая с чертежами

    Курсовая с чертежами необходимо рассчитать и запроектировать сушилку для сушки измельченной древесины.Тип сушилки – барабанная; сушильный агент – топочные газы производительность сушилки-а) по сырому материалу — 3.0т/ч, б) по конечному продукту – ?т/ч; Влажность материала а)начальная 48%, ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Курсовая

    СРОЧНО дисциплина «Информационно-аналитические технологии в государственном управлении» 2 темы на выбор: -анализ печатных муниципальных СМИ в С-Пб -анализ электронных СМИ муниципальных образований Петербурга Какая проще для работы,ту можно и выбрать,на ваше усмотрение. Некоторые материалы и литературу могу отправить. Прикрепил образец по ...

    Рефераты, Курсовые и Дипломынет заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Курсовая психология

    Предмет, дисциплина: Психология Тема работы: Психологическое консультирование Тип работы: Курсовая Содержание: Теория Объем работы: 25 листов Срок исполнения до 10 дней Антиплагиат от 65% Жду предложений по цене

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дипломная работа по экономике

    Предмет: Экономика Тема: Состояние и пути повышения эффективности рынка услуг Тип: diplom Объем: 100 листов Срок: пока нужен план к работе, после утверждения будем работать далее Пожелания: Презентация, 3 главы, поэтапное выполнение, анализ какого-либо предприятия оказывающего услуги

    Рефераты, Курсовые и Дипломы1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Диплом по лизингу

    Применение лизинга в долгосрочной финансовой политике предприятия (ЗАО Полиграфический комплекс "Руст-Пресс"). 70-80 страниц. Антиплагиат от 70%. Срок 10 дней строго.

    Рефераты, Курсовые и Дипломы4 заявки
    Закрыт
    12 лет назад