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Система управления удаленными электроприводами ДПТ
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Необходимо создать систему управления двумя ЭП ПЛК
Техническое задание
Функциональная схема
Выбор компонентов
Двигатели производства России(в пределах 30 тыс рублей0, мощность 1 кВт, Серия 2П)
Техническая спецификация двигателей и всех компонентов
В зависимости от кол-ва входов и выходов-подобрать ПЛК
Релейно-контакторная схема
Пуск в 2 ступени
Датчики от входов, выходов
Датчики дискретные
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